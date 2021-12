El ex regidor y militante panista, Samuel López Arroyo, aseguró que la dirigencia municipal de ese instituto permanece acéfala desde agosto pasado, pese a lo cual, ex dirigente, Bryan May, sigue recibiendo su cuota del partido, por lo que, junto con otros integrantes locales del “blanquiazul” hizo una misiva el fin de semana pasado exigiendo a la dirigencia estatal una convocatoria para la elección del nuevo líder carrilloportense.

López Arrollo externó que “al ex presidente anterior del comité municipal, Bryan May, le exigimos su renuncia en agosto, porque no hubo ningún trabajo a favor del del partido en las elecciones de este año, sino todo lo contrario.

“Destruyó bienes del partido, por lo que se le pidió a la dirigencia estatal que se le diera la oportunidad de salir de la mejor manera, pero extrañamente esta persona continúa cobrando como tal dentro del partido” señaló.

Por otra parte, el militante y ex presidente del comité municipal del PAN, René Ramos Reyes, dijo que: “Ya se había dialogado con el dirigente estatal del partido Faustino Uicab, a quien le fueron entregadas pruebas fehacientes del mal manejo de los recursos, aunado a que no hay trabajo a favor del PAN en el municipio, por lo que urge una nueva elección interna en el partido”.

En dicha reunión, los militantes del PAN, exhibieron públicamente los presuntos actos de corrupción y malos manejos del ex dirigente municipal Bryan May, y pidieron una nueva elección interna, ya que el partido convalece, sobre todo ante las elecciones que se avecinan en el estado.