CIUDAD DE MÉXICO, 15 de agosto.— Morena anunció que el 20 y 21 de agosto próximo realizará el Congreso en el que se renovará a su directiva en Quintana Roo, que tendrá que encabezar una mujer.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la dirigencia nacional de ese partido, en esas mismas fechas también se renovará a las dirigencias de Baja California Sur, Puebla, Sonora, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Chihuahua, Colima, Sinaloa, Coahuila y Nayarit.

El 27 y 28 de agosto tocará el turno a los estados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; mientras que el 3 y 4 de septiembre se efectuarán lo Congresos estatales de Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas.

La designación de los nuevos dirigentes estatales de Morena se realizará con la participación de los delegados que fueron electos hace unas semanas.

Aunque ya se dió a conocer el cómputo final de los votos, en el caso de Quintana Roo aún no se informa oficialmente a los ganadores, aunque de manera preliminar se sabe que la alcaldesa interina Lourdes Cardona, quien se perfilaba como líder estatal de Morena, no ganó, por lo que al no formar parte del congreso ya no tendría posibilidades de ser designada presidenta estatal.

En esas circunstancias todo parece indicar que la ungida podría ser Giselle Castro Marcial, actual secretaria de Comunicación.

Por otra parte, Mario Delgado, presidente nacional de Morena dijo que se repetirán las asambleas distritales en varias entidades de la república, debido a las irregularidades que se registraron.

En ese sentido, se repetirán el 25 y 26 de agosto las asambleas en el distrito 4 de Baja California; distritos 4, 5 y 13 de Chiapas; distritos 2 y 3 de Durango; distritos 2, 5, 9 y 12 de Guanajuato, así como a los distritos 8 y 9 de Guerrero; distritos 10 y 16 de Jalisco y los distritos 7 y 9 de Tamaulipas.

Por último, confirmó que el III Congreso Nacional Ordinario de Morena sigue en pie para el 17 y 18 de septiembre, mismo donde se renovará el Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional (con excepción de la presidencia y la secretaría general); además de actualizar los documentos básicos y estatutos del partido, lo que “permitirá contar con un movimiento más unido, fuerte y organizado rumbo a los procesos electorales del 2023 y el 2024”.