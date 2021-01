CANCÚN, 9 de enero.- La asistencia de una importante cantidad de militantes y políticos ligados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a una cafetería de Cancún, puso en problemas a los propietarios del establecimiento, que recibieron un llamado de atención por parte de las autoridades sanitarias.

Esta mañana, militantes de MORENA convocaron a una conferencia de prensa en la cafetería Andrade, ubicada en el centro comercial Plaza Avenidas, en el cruce de las avenidas Cobá y Yaxchilán.

La convocatoria se hizo para fijar su postura en torno al proceso interno de alianza entre Morena y el Partido Verde (PVEM).

Sin embargo, al lugar llegó una gran cantidad de personas, simpatizantes sobre todo, de algunos de los funcionarios partidistas.

La gran cantidad de personas que se reunieron rebasó los protocolos sanitarios establecidos por la autoridad.

Ante esta situación, los propietarios de la cafetería recibieron una amonestación por lo que decidieron manifestar su postura en torno a lo que pasó.

En un comunicado, precisaron que esta mañana, a convocatoria de un particular sin nuestro consentimiento; se realizó una conferencia de prensa “de un popular partido político” en donde simpatizantes y adversarios se aglomeraron en la parte exterior de nuestras instalaciones.

“Somos conscientes de la situación que enfrentamos desde inicio de la contingencia por COVID-19 y en todo momento protegemos a nuestros clientes cuidando todas las medidas de sana distancia y sanidad recomendadas”, subraya la empresa.

“Este desafortunado evento del cual, no teníamos conocimiento hasta que se suscitó; sin duda rompe cualquier protocolo y pone en riesgo la seguridad sanitaria de todos”, añadió.

La gerencia del Café Andrade Cancún, subrayó que pese a sus reiterados intentos invitando a la gente a dispersarse, los organizadores de la conferencia no tuvieron control de la misma.

También reiteró que la conferencia no fue autorizada y se realizó en la parte exterior pidiéndoles retirarse al ver la cantidad de gente por lo que en la vía pública no tenemos la facultad de retirarlos.

De igual manera, se hizo un llamado a la comunidad política a tomar conciencia sobre este tipo de actos así como a las autoridades de indagar en lo sucedido para tomar las acciones necesarias, aclarando que el Café no es el responsable de dicho acto. Con información de Infoqroo.