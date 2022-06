CANCÚN, 20 de junio (Infoqroo).- Un hombre murió atropellado al intentar cruzar el bulevar Luis Donado Colosio en la entrada a la ciudad de Cancún.

La víctima no ha sido identificada, al parecer tenía 30 años de edad y de acuerdo con los primeros reportes, por no usar el paso peatonal que se encuentra frente a la zona conocida como Plaza Cumbres que cuenta con plazas comerciales y un fraccionamiento de súper lujo, fue arrollado por un auto, que huyó del lugar.

Según información preliminar a la que se tuvo acceso, el sujeto fue embestido cuando intentaba cruzar del carril que se dirige al aeropuerto internacional de Cancún, pero en lugar de usar el paso peatonal elevado intentó hacerlo caminando.

El bulevar Luis Donaldo Colosio comunica a la ciudad de Cancún con el aeropuerto internacional y el corredor turístico Riviera Maya.

Desde hace varios meses, la vialidad se encuentra en muy malas condiciones pero a pesar de eso y los ofrecimientos de autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, no recibe atención.