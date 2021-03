Playa del Carmen, 30 de marzo.— Luego de discutir con su esposa y agredir a sus hijos ayer en la noche, un hombre entró anoche al baño de su casa, en la colonia Gonzalo Guerrero, y ya no salió.

No fue sino hasta esta mañana que la esposa entró al baño y se percató de que el hombre estaba inmóvil y, al parecer, ya no respiraba, por lo que solicitó la intervención de paramédicos, quienes confirmaron que ya no tenía signos vitales. Aparentemente, sufrió un paro cardiaco.

El hecho se registró alrededor de las 8 horas en una casa de la calle 20, entre las avenidas 30 y 35, en la colonia Gonzalo Guerrero, hasta donde se desplazaron paramédicos y Policías Municipales para atender el reporte de una persona sin vida.

De acuerdo con la información que dieron los familiares de la víctima, el hombre llegó anoche bajo los efectos del alcohol e inició una discusión con su esposa y sus hijos, quienes prefirieron ignorarlo cuando comenzó a comportarse agresivo.

El hombre se metió al baño de su casa y su familia se fue a dormir. Esta mañana se dieron cuenta de que seguía ahí, sentado, y ya no respiraba.

Al lugar llegaron los peritos de la FGE para las diligencias correspondientes.

