La hoy regidora y ex presidenta municipal Sofía Alcocer, no solamente dejó sin salarios a cientos de obreros de la comuna, debiendo entre 3 y 6 quincenas, sino además no tuvo piedad contra los discapacitados, entre ellos una mujer invidente, sostén de su familia, a la que dejó sin el único ingreso con el que contaba.

La afectada, Juana del Rosario Canché Balam de 31 años de edad, madre soltera invidente que es el sostén de su familia, fue dada de baja desde el 15 de Agosto por la ex alcaldesa y ahora regidora, dejandolos sin su único ingreso.

Juana es madre de un pequeño de cuatro años, y laboraba en el Ayuntamiento desde hace 12 y por el fallecimiento de su padre, meses atrás, es el único sostén de la familia, integrada por tres personas.

En un taller de costura del DIF, recibía un sueldo de mil 200 pesos quincenales, pero de manera súbita fue dada de baja por órdenes de Sofía Alcocer y ahora pasan severos apuros económicos.

“Yo estaba en artesanías apoyando y estaba ganando mil 200 pesos quincenales, me dejaron de pagar el 15 de agosto, yo fui a preguntar porque no llega mi sueldo, y me dicen que desde el 15 estoy dada de baja, Sofía Alcocer me dio de baja,” expresó triste la Joven mujer.

Canché Balam dijo que no quiere perder su antigüedad y quiere seguir trabajando porque ese es el único ingreso posible que puede darle a su familia.

Así Como Juanita Canché, son cientos de obreros y funcionarios los que dejaron de recibir sus pagos desde junio pasado por el mal manejo de los recursos por parte de la ex presidenta municipal, Sofía Alcocer.