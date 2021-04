PUERTO MORELOS, Q.ROO. 21 DE ABRIL 2021.- Durante el Día 3 de la Campaña electoral para lograr la Presidencia municipal de Puerto Morelos, la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Nancy González González, saludó y escuchó a los vecinos de Villas Morelos II, uno de los sectores más nutridos poblacionalmente en lo que hoy es la cabecera del nuevo municipio, el más joven de la República Mexicana.

“Es para mí es un honor estar aquí con ustedes, en esta campaña que iniciamos apenas el lunes pasado, no sólo saludando, sino escuchando a las y a los compañeros priístas, simpatizantes, militantes, ciudadanos, para construir juntos una propuesta sólida, clara, que nos regrese a ganar la confianza de los ciudadanos”.

En compañía de Rubén Montoya, dirigente municipal tricolor; la candidata a presidente municipal Nancy González González dijo que estos son los momentos que marcan, los momentos que comprometen al ciudadano, “que nos hacen trabajar todos los días por la gente que más lo necesita”, lo anterior al enfatizar su espíritu solidario, su capacidad de gestión y su convicción de ayudar a la gente. “Hoy necesitamos trabajar juntos, todos los días, con la firme convicción para ayudar, para apoyar a quienes más lo necesitan para que haya buenos servicios de salud, para que la educación esté al alcance de todos, para que los jóvenes tengan oportunidades, para que niñas y niños tengan un mejor porvenir, para trabajar por las mujeres, para trabajar por los adultos mayores, por nuestros hermanos indígenas, por quienes tienen alguna discapacidad y hoy necesitan fortalecer la integración, para que tengan empleo, para que tengan oportunidades y para que puedan tener un mejor presente y futuro. Por eso estamos aquí, para que Puerto Morelos crezca”, abundó.

Y se presentó de nuevo con los vecinos, casa por casa: “Soy Nancy González González, abogada, residente en el municipio desde hace 15 años, ciudadana como ustedes; madre soltera, de una joven de 15 años que es mi orgullo y comparte mi pasión por este ejercicio en política porque nos gusta, nos apasiona ayudar a la gente. Por eso estamos aquí. Porque soy una mujer comprometida, de trabajo, de la genuina cultura del esfuerzo y soy una mujer de familia”.

Admitió que el PRI le ha dado las oportunidades: “De prepararme, de capacitarme. Yo no tuve un papá rico, ni un papá político, sino todo lo contrario. A mí si me costó muchisimo esfuerzo, muchísimo trabajo llegar hasta donde he llegado!. Tengo claro que nadie nos va a regalar nada, que nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer. Es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los priistas, los priístas de Puerto Morelos”, apuntó.