PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Nancy González, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de Puerto Morelos, hizo patente su compromiso con las mujeres durante un ejercicio para reivindicar la lucha femenina por la paridad de género y contra la violencia política, el cual tuvo verificativo en el día 11 de su campaña proselitista; enfatizó que sus propuestas no son promesas, son trabajo probado y comprobado.

En compañía de Leslie Hendricks Rubio, delegada en funciones de Presidenta del Organismo Nacional de Mujeres priístas (ONMPRI) en Quintana Roo; Nancy González firmó la Agenda Por las Mujeres, durante un desayuno al que asistieron empresarias, emprendedoras, jefas de familia y profesionistas del undécimo municipio. La abanderada del PRI sostuvo que este ejercicio establece tres ejes fundamentales: Paridad en Todo, 3 de 3 Contra la Violencia en Razón de Género y Tolerancia Cero a la Violencia Contra las Mujeres.

Dijo que las mujeres son escuchadas en su proyecto porque se tiene una plataforma fácil, que se va a cumplir con ayuda de todas #ParaQuePuertoMorelosCrezca. “No prometo lo que no voy a cumplir. No puedo hacer un hospital, pero sí trabajar en gestoría para que seamos escuchadas y el hospital llegue a Puerto Morelos. ¡Ese sí es mi trabajo!, lo haré con empeño y no voy a descansar hasta que tengamos ese hospital”, expresó al referir que hace 15 años llegó al municipio con una bebé y no había ni un dispensario y sólo se tenía un médico que atendía primeros auxilios y se viajaba a Cancún o Playa del Carmen “a como fuera, porque tampoco había transporte”.

Precisó que durante su desempeño en la iniciativa privada y en la administración pública siempre ha ayudado de corazón y a nadie le ha quitado lo que no le corresponde. “Siempre camino con la frente en alto, hoy les invito a trabajar juntas en este camino porque sola, no se gobierna”.

Destacó que una de las prioridades en sus propuestas es la salud, para ello se prevé que el Hospital con Servicios Ampliados ubicado sobre la calle San Justo, en el centro de la delegación Leona Vicario funcione ya. “También gestionaremos con Gobiernos federal y estatal que los centros de salud y los dispensarios tengan medicamentos, y en el tema de educación, la gestión se dirigirá a que nos den más planteles educativos, más escuelas de calidad”, agregó.

Tras firmar la Agenda Por las Mujeres, acto durante el que Nancy González recibió el respaldo de la dirigente del ONMPRI, Leslie Hendricks; reiteró que las mujeres son prioridad y columna vertebral del partido. “Más allá del discurso y buenas intenciones, el PRI ha impulsado una sociedad paritaria y ha abierto espacios reales de empoderamiento político a las mexicanas con hechos”, finalizó.

Leslie Hendricks dijo que las causas de las mujeres son las causas del PRI y que la Agenda por las Mujeres se firma como una respuesta puntual y concreta a las demandas de las quintanarroenses. “El PRI no platica, sino practica el respeto a la igualdad de la participación de la mujer en política”.