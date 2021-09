Cancún, 31 de agosto.- Una fotografía de la luna llena tomada desde la puerta de la casa de Robert Fernández en Cancún fue distinguida hoy por la NASA como la fotografía astronómica del día (APOD, por sus siglas en inglés).

Como lo ha hecho en numerosas ocasiones, Robert subió su foto a redes sociales y etiquetó las cuentas de la NASA con el título “The Blue Moon”, con la esperanza de que “llamara la atención” y así fue porque no tardó en llegar el aviso de que la foto aparecería en el portal https://apod.nasa.gov/apod/ap210831.html?fbclid=IwAR3QVUlvhdkIo7WyhLoQ6dWKgA1Di0xEBWmpo8xiRgDTHGp10cdG7r1SAsU como la fotografía astronómica del día 31 de agosto de 2021.

Es la tercera ocasión que una fotografía del cancunense es seleccionada para ocupar ese codiciado distintivo, la primera vez fue con una imagen de la pirámide de Kukulcán en la zona arqueológica de Chichén Itzá y la segunda de la luna llena junto a Júpiter.

La fotografía de hoy se trata de una imagen compuesta bajo el proceso de “apilado” de 272 imágenes de la luna que logró captar cuando estaba casi a punto de darse por vencido. Por tres noches seguidas cargó con todo su equipo y cada una de ellas regresó a casa frustrado por no lograr una buena imagen.

En una entrevista telefónica con Infoqroo Robert Fernández comentó que siempre que hay luna llena acostumbra ir tres días seguidos, un día antes, el día de la luna llena y uno después, para poderla captar en todo su esplendor.

“Estas últimas 3 ocasiones me tocó con bastante nubosidad y no pude fotografiarla como yo quería, me regresé a mi casa y seguía nublado, esperé un ratito más en el patio y nada, ya estaba en la puerta y vi que había pequeñas ventanas entre las nubes y sentí que había posibilidades de sacar una buena imagen, desde ahí puse de nuevo mi equipo, lo ajuste y logré tomarla”, comentó emocionado.