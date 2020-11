El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, Gustavo Miranda García, acusó, sin dar nombres, que algunos coordinadores parlamentarios buscan “negociar” acuerdos por temas de interés político, esto a raíz del fallido intento que encabezó para firmar un “pacto por Quintana Roo” la semana pasada.

Según trascendió, se negaron en protesta por la toma de decisiones unilaterales en el Poder Legislativo.

Este martes, en entrevista, el legislador del PVEM le respondió a los siete diputados integrantes de la Jugocopo, uno por cada partido político, con un señalamiento:

Sobre las coordinadoras del Partido del Trabajo, Ana Pamplona y Euterpe Gutiérrez, de Morena, quienes no firmaron el citado pacto, el legislador del Verde dijo “no sé dónde lo habrán manifestado porque lo podemos ver a la hora de la votación. El bloque se ha mantenido” y sostuvo que fueron diversos factores los que llevaron a que el pacto fracasara.

El diputado José de la Peña, también del PVEM, había dicho la semana pasada que él desconocía por qué no se había firmado tal acuerdo, pero admitió que había diferencias al interior de la Jugocopo.

Al preguntarle a Miranda sobre los señalamientos del diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Toledo, quien dijo que llamarán a cuentas al presidente de la Jugocopo por las decisiones unilaterales que ha tomado sin tomar en cuenta a los integrantes de la Jugocopo, dijo que él tiene esas atribuciones:

“Ese comentario fue un poco sacado de contexto, no hay opción para llamarnos a cuenta. Como presidente de la Junta hay ciertas facultades que tenemos que siempre se han tomado así, más cuando alguien estuvo en la Gran Comisión. Hay decisiones que se votan y decisiones que no se votan. Lo que no se tenga que hacer tampoco es obligación del presidente de la Junta; por algo nosotros tenemos la responsabilidad legal de llevar a cabo las firmas y la representatividad jurídica”