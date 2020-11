El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda García, negó de manera categórica que se haya contratado una “pagadora” para dispersar la nómina de los trabajadores del Congreso del Estado de Quintana Roo y atribuyó estos señalamientos a una guerra sucia en su contra.

En este sentido, el legislador expuso que se trata de un importante sistema para atender el rezago que se tenía en un área tan importante como la financiera, además de que con dicho sistema se podrá digitalizar de manera clara y transparente la información del pago de los trabajadores.

“Es en absoluto mentira, es ridículo lo que empiezan a poner en los medios como lo comenté en mi plan de trabajo de los primeros 100 días, estamos digitalizando todos los procesos, todos los procedimientos y creando los protocolos que no habían. La nómina se pagaba via excel. Esto es un sistema de nómina certificado y avalado por el SAT que lo tienen dependencias importantes de gobierno y que no tiene que ver con un sistema de outsourcing”. Señaló.