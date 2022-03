Quintana Roo, 28 de Marzo 2022.- Un infante de cuatro años diagnosticado con leucemia linfoblástica, originario de Quintana Roo, recibió con éxito un trasplante anónimo de células hematopoyéticas provenientes de un donador no relacionado es decir, sin vínculo familiar, pero de nacionalidad mexicana, lo cual también representó un caso particular, que redundó en su cura de ese mal.

Un comunicado añadió que este procedimiento es una terapia disponible para muy pocos pacientes pediátricos en México, por lo que menos del 10 por ciento de los necesarios son realizados.

Además, prosiguió el texto, es una alternativa de tratamiento para muchas enfermedades, entre ellas las de la sangre como la leucemia.

El proceso de atención del menor inició meses atrás en el Hospital General de Chetumal y desde entonces, el equipo médico inició la solicitud para la búsqueda de un donador no relacionado, dado que no se encontró compatibilidad genética entre los miembros de su familia.

Con el soporte de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Quintana Roo, se da la oportunidad de hacer alianza con Be The Match México y es así como inicia la solicitud para la búsqueda de un donador no relacionado.

Tiempo después, los médicos y el paciente recibieron la respuesta favorable de contar con tres perfiles de donadores potenciales, entre los cuales apareció el match del paciente.

El comunicado agregó que contar con personas compatibles tan rápido fue posible gracias al registro de potenciales donadores de Be The Match México, el cual busca crecer en la península para que oportunidades como esta sean cada vez más frecuentes.

“El camino de un paciente que requiere de un trasplante inicia con varias barreras; el tiempo es la principal, seguida de la orientación o asesoría y el apoyo con recursos económicos, de ahí la importancia de que asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro, doctores e instituciones médicas nos unamos para apoyarlos con el sueño de seguir viviendo”, declaró la Presidente y Fundadora de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) en Quintana Roo, Paulina Castillo.

El apoyo de la Amanc Quintana Roo permitió el apoyo económico necesario para solventar los gastos de estudios previos, traslados, alojamiento y cuidados post trasplante del menor y su familia, ya que el procedimiento fue realizado en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio Gómez ubicado en Monterrey, Nuevo León, uno de los hospitales que forman parte de la red de centros de trasplante de Be The Match México.

“Este trasplante es un ejemplo de cómo la suma de esfuerzos y el crecimiento del registro nacional de potenciales donadores se materializa en que los pacientes mexicanos tengan una esperanza de vida dentro de su mismo país, lo que abre un panorama alentador para los niños futuros” mencionó el enlace con Centros de Trasplante de Be The Match México, Amaro Sánchez.

Be The Match México es el registro de posibles donadores de médula ósea más diverso del mundo. Tiene como misión encontrar compatibilidades genéticas a nivel global para darle una oportunidad de vida a pacientes con enfermedades en la sangre que necesitan de un trasplante de células madre.

A decir de la Presidenta y Fundadora de AMANC Quintana Roo, “por medio de los trasplantes no relacionados puede devolverse la esperanza a cientos de pacientes pues, para todos aquellos que están a la espera de un donador genéticamente compatible, el saber que existe una opción factible y real más allá de su círculo cercano que les devuelva la vida es invaluable”.

La sinergia con los centros de trasplante, tanto en el registro de posibles donadores, como en las aportaciones económicas y al apoyo al paciente construyen en un mismo sentido permitiendo tener casos de éxito como el de este niño quintanarroense, quien actualmente tiene 100 por ciento de quimerismo, lo que indica que ya no tiene enfermedad y podrá continuar disfrutando de una buena calidad de vida.

