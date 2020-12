Agrupaciones como Ponte en la Brecha, Frente Nacional por la Familia, Mujeres Iniciativa México y el grupo Pro Vida se pronunciaron contra la despenalización del aborto que persigue la Red Feminista Quintanarroense, la cual que mantiene tomadas las instalaciones del Congreso del Estado.

En conferencia de prensa, anunciaron su postura y la realización de la tradicional Marcha por la Cultura de la Paz, que lleva ya 11 años de celebrarse en la capital del Estado.

Gabriela Santana Duarte, de Mujeres Iniciativa México, detalló que ya hay una propuesta de iniciativa respaldada por 100 mil firmas ciudadanas que exigen se considere no aprobar el polémico tema del aborto.

Refirió es necesario que los diputados de la XVI Legislatura, escuchen y tomen en cuenta todas las voces y no se permita la imposición de una ideología, que a su criterio va contra lo estipulado en la Constitución y el Código Penal.

Los representantes del Frente Nacional por la Familia en Chetumal aseguraron que no permitirán que el Congreso de Quintana Roo sea secuestrado por una ideología que no corresponde a la entidad, esto tras la toma del recinto legislativo por parte de colectivos feministas. Además, Pro Vida exigió un parlamento abierto con los legisladores

“Haremos lo que tengamos que hacer, pero no permitiremos que nuestro Congreso sea secuestrado por una ideología que no compagina con la ideología de nuestro estado, somos libres para decidir y no vamos a permitir que nadie imponga una ideología en Quintana Roo”, sentenció.