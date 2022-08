CIUDAD DE MÉXICO, 22 de agosto.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la “mala costumbre” que tienen personas con alguna responsabilidad pública de privilegiar a sus familiares en puestos políticos vulnera la equidad y no es ético.

Las tres lograron para sus parejas Joana Acosta, Eduardo Basurto y David Hernández Solís la presidencia, secretario general y secretaría de organización, respectivamente, de ese partido político en el estado.

Luego de darse a conocer a la nueva directiva, la alcaldesa interina de Benito Juárez Lourdes Cardona Musa criticó esa composición.



“La esposa, el esposo, el incondicional y la marioneta. Esa es la lectura para las bases”, dijo en su redes sociales.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que se trata de malas prácticas heredadas del viejo régimen, “que se tienen que ir borrando”.

“El amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lacras de la política se tienen que ir borrando, pero es un proceso que llevan tiempo, porque se arraigaron mucho”, agregó.

“Estuvimos a punto de que las esposas de gobernadores y de presidentes actuaran como candidatas y llegaran a ocupar cargos”, recordó.

“Se puede decir que tienen derecho, porque la Constitución establece que todos pueden votar y ser votados, pero es inmoral, puede ser legal, pero no es moral y la política es un imperativo ético”, subrayó.

“Si promuevo a mi esposa, le ayudo por mi investidura, por lo que represento. Eso no es ético”, enfatizó.

Dijo que aún cuando la conformación de la nueva directiva de Morena en Quintana Roo sea legal, es reflejo de una mala costumbre.

“Meter a los familiares, esposas, esposas e hijos eso no está bien, porque no hay equidad, por que la señora o el señor de una mujer o de un hombre dedicado a la función publica o política tiene ventajas… Es el esposo de la diputada, es la esposa del diputado”, asentó.