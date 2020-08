Chetumal, 23 Agosto.- La síndico municipal, Yensunni Martínez Hernández, dijo que hasta el momento no ha recibido petición alguna de la Contraloría Municipal para interponer denuncia penal sobre posibles malos manejos de la penúltima administración municipal, a dos años de concluida.

En su momento, autoridades de la actual administración dieron a conocer la existencia de faltantes por 582 millones 909 mil pesos, por supuestas irregularidades detectadas en nóminas infladas, montos no cubiertos a proveedores, a pesar de estar reportados como realizados y obras pagadas en su totalidad, pero no concluidas.

Ello, durante la administración del panista Luis Alfonso Torres Llanes, quien encabezó el Ayuntamiento de 2016 a 2018.

“Cuando la Auditoria detecta las irregularidades se le notifica a la Contraloría y ésta tiene por obligación primero resarcir, ya que no se puede poner directamente denuncia”, explicó.

La entrevistada destacó que ha solicitado a la Contraloría Municipal los resultados de las auditorias aplicadas, pero dijo que no se las han proporcionado, resaltando que la Auditoria Superior del Estado es la que ha observado las supuestas irregularidades y llevando el tema de la solventación.

“Hasta el día de hoy en la sindicatura no me ha llegado ninguna petición de la contraloría que haya sido remitida a la Auditoria y entiendo que hay muchas situaciones ya resarcidas y las que no se vayan a resarcir, todavía estamos en tiempo y forma para poner la denuncias”, confió.