El ayuntamiento de Benito Juárez, niega tener alguna notificación oficial sobre el amparo de la empresa Inteligencia México para que vuelva a realizar las labores de recolección de basura en Cancún, informó Flor Ruiz Cosío, secretaria general de la Comuna.

En las últimas horas se dio a conocer de manera extraoficial que la empresa Inteligencia México, que anteriormente prestaba el servicio de recolección de basura en Cancún y que entró en paro por problemas internos con sus trabajadores, ganó un amparo para reiniciar sus labores y hoy habría bloqueado la entrada al relleno sanitario para que no puedan ingresar los camiones de la nueva empresa, Red Ambiental, contratada por la Comuna.

Ante ello, la secretaria general afirmó en entrevista con Radio Fórmula que la recolección de la basura no se va a suspender un solo día y que seguirá con Red Ambiental, y de que de recibir el ayuntamiento la notificación del amparo, “si es que existe”, Inteligencia México tendría que cumplir con las condiciones estipuladas en su contrato para garantizar la eficiencia del servicio de colecta de basura, misma que en el pasado no cumplió, como lo es tener al menos 60 camiones en funcionamiento, no 20 circulando y 40 en mantenimiento, lo que ocasionó un caos ambiental que se agravó con la huelga posterior.

Reiteró que es un hecho consumado el camino que dictó la emergencia sanitaria por la cual se contrató a Red Ambiental y que no podría surtir efecto la suspensión si está condicionada a que la empresa anterior cumpla con las condiciones del servicio por sus mismas deficiencias, a menos que tenga 60 camiones nuevos.

Agregó que, de recibir al citado amparo, un actuario tendría que ir a constatar que efectivamente la empresa cuente con la cantidad de unidades recolectoras estipuladas y que se acredite que cuenta con todas las demás condiciones de su contrato para dar el servicio, diligencias que estarían contra reloj ya que, por ser un tema de emergencia ambiental, los plazos son muy cortos.

Acerca de los camiones de Inteligencia México que están bloqueando la entrada del relleno sanitario, afirmó que eso no va a impedir que se siga recolectando la basura para tener una ciudad limpia.

Fuente: Infoqroo