CHETUMAL, 15 de octubr (Infoqroo).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno está empeñado en llevar prosperidad a todos, lados, como en este caso el sur del Estado, mediante obras trascendentales, entre ellas el Tren Maya.

Al ser abordado brevemente en esta ciudad, donde llegó para supervisar precisamente los avances del Tren Maya, y entre una multitud de personas que le manifestaron muestras de apoyo, insistió en que el sur de Quintana Roo será prioridad.

“Vamos apoyar al sur de Quintana Roo que se quedó abandonado, vamos a destinar mayor inversión. El Tren Maya va a recorrer toda la zona, desde Cancún hacia sitios como Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Bacalar, Chetumal”, señaló.

También como lo anticipó hace unos días en la “mañanaera” serán rescatadas zonas arqueológicas, en referencia, a fin de generar mayor interés en los turistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, mencionó que con las obras que se efectúan se podrá disfrutar más de las lagunas que hay, como la de Bacalar.

“Queremos que Quintana Roo no sólo sea Cancún, sino también otros lugares”, añadió.

Esta mañana el presidente López Obrador, partió de la capital del Estado para hacer un sobrevuelo para verificar el avance que tiene las obras del Tren Maya en el tramo número 6, que comprende de Felipe Carrillo Puerto a Bacalar.

En una breve entrevista, el mandatario mexicano reiteró que la inversión que hoy se ve en Quintana Roo es muy importante, sobre todo en la zona sur del Estado y que permitirá el rescate y tener una mejor oferta turística más para los visitantes.

Indicó que es momento de que Quintana Roo no solo sea identificado como Cancún para visitar, sino que se le dará ese impulso económico y turístico a la zona sur del Estado para que detone turísticamente y se pueda captar el mayor número de visitantes.

El presidente de la República recalcó que siempre llega a Quintana Roo y en especial a Chetumal para supervisar el avance del Tren Maya.

Por el momento no dio una cifra de la inversión que harán tanto en esta zona del Tren Maya, así como del rescate de las zonas arqueológicas.

Al ser cuestionado sobre las demandas de los trabajadores del Tren Maya, refirió que se analizarán.

López Obrador, además se dio el tiempo de atender a unas personas que lo esperaban en la puerta del Hotel en el que durmió e incluso se tomó el tiempo para tomarse unas fotografías.

Posteriormente partió al Aeropuerto Internacional de Chetumal, de donde despegaron tres helicópteros de la Marina para hacer el recorrido.