Kantunilkín. 15 Agosto.- El Presidente del Consejo Supremo Maya de Kantunilkín, Donaciano Poot Chan, informó que decidieron cancelar la procesión para celebrar la Asunción de la Virgen a los cielos, para prevenir contagios de coronavirus y casos de COVID-19.

De hecho, el líder étnico señaló que las personas que asistieron en la iglesia para visitar la sagrada imagen lo hicieron en una cantidad reducida.

Agregó que las celebraciones a la Virgen se realizaran de manera diferente por segunda ocasión por esta razón sanitaria.

“Ya no hay música de jarana, no hay procesión en donde se concentran cientos de fieles para recorrer las calles, junto con la imagen, no hay bailes, entre otras actividades”, lamentó.