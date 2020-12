La Junta Distrital IV del Instituto Nacional Electoral (INE) en Cancún convocó nuevamente a los ciudadanos a participar como observadores electorales en las próximas elecciones estatales y federales en Quintana Roo para garantizar unas elecciones más transparentes.

Fernando Montañez Silva, vocal ejecutivo de la Junta, destacó la importancia que tiene esta figura dentro del proceso democrático, al desarrollar actividades de vigilancia, observación y verificación de que se estén cumpliendo las disposiciones constitucionales aplicables al proceso electoral.

En entrevista con Radio Fórmula, dijo que quienes desean acreditarse como observadores electorales deben cumplir requisitos como no ser militantes o representantes de algún partido político y aclaró que la ley permite, a quien así lo desee, inscribirse como observador, a título personal, así como las asociaciones que no tengan algún interés en particular.

“En general cualquier ciudadano mexicano o mexicana puede registrarse ante la autoridad electoral, en ese caso ante el consejo distrital, el consejo local inscrito en su domicilio o puede venir con nosotros a la 04 Junta Distrital para solicitar su registro”.

Una vez que el solicitante cumpla los requisitos establecidos y luego de tomar un curso de capacitación, recibe su acreditación como observador.

“No hay un límite para el número de observadores, puede haber por cada casilla, entre más personas quieran inscribirse como observadores electorales, mejor, para garantizar un proceso electoral más transparente”, reiteró.

Los observadores acreditados se pueden cambiar de una casilla a otra, sin ningún problema, y estar presentes tanto en las elecciones para elegir a presidentes municipales en Quintana Roo como en la elección federal para elegir diputados.

Fernando Montañez recordó que el proceso electoral inició en septiembre, cuando se instalaron los consejos locales; el 1 de diciembre se instalaron los consejos distritales en todo el país y una vez que se elija a los observadores electorales se procederá al reclutamiento de aspirantes a supervisores electorales y funcionarios de casilla.

En sorteo realizado por el Consejo General esta semana se determinó que los electores nacidos en los meses de agosto y septiembre podrán ser invitados a fungir como funcionarios de casilla.

