Cancún, 6 de junio .- Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, manifestó que los legisladores deberán trabajar más para esclarecer las atribuciones de los órganos electorales, en temas sobre la violencia política de género.

“Si tú tienes también que hay una inclinación que las personas que están en privación de su libertad puedan votar, entonces como que no es congruente ante el concepto, es tipo de cosas”, añadió.

“Tenemos que es un tema que merece mayor análisis de todo el concepto que va detrás de. La violencia política de género te quita el modo honesto de vivir, y como que no tiene razón de ser”, indicó.

En ese sentido, expresó que hay mucho trabajo qué hacer por parte de los legisladores en este aspecto, y de las atribuciones de los órganos electorales.

“El Ieqroo es un órgano administrativo no es jurisdiccional, en consecuencia, no tiene por qué emitir una sentencia que no provenga de un juzgado”, señaló.