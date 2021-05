Leona Vicario, 16 de mayo.— La comunicación y contacto permanente con los ciudadanos no deben fallar en una administración que aspire al éxito y a satisfacer las necesidades de la población, señaló Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”.

Mi compromiso es mantener a los ciudadanos al tanto de los proyectos y programas y escuchar sus sugerencias antes de ejecutar las obras, a fin de garantizar que satisfagan sus necesidades, explicó.

De hecho, el pilar Buen Gobierno de sus propuestas de trabajo incluye la implementación del Cabildo Itinerante, a fin de que ese cuerpo colegiado sesione en las colonias y delegaciones para que haya pleno contacto con la comunidad, conocer su situación y atender sus necesidades.

De la misma forma, se establecerá un calendario para que una vez al mes los servidores públicos de primer nivel del Ayuntamiento atiendan públicamente a los ciudadanos y conozcan sus peticiones, manifestó la abanderada de los partidos Verde, Morena, del Trabajo y Movimiento Auténtico Social.

Otra de sus propuestas es el programa “Presupuesto Participativo”, por medio del cual se compartirá con las comunidades la decisión sobre la obra social que requieren, garantizando así que se escuche la voz de los ciudadanos y se prioricen sus necesidades.

Quiero pasar a la historia como una presidenta municipal que nunca dejó de escuchar a los ciudadanos de Puerto Morelos, que mantuvo comunicación constante con ellos y siempre los tomó en cuenta antes de ejecutar obras, manifestó.

Tengo claro que debo hacer las cosas bien y cumplir con hechos lo que hoy sólo son palabras, pues soy nacida en este municipio, vivo aquí y quiero seguir haciéndolo cuando acabe mi administración, sin preocuparme de que en la calle me puedan reclamar algo, sino que, por el contrario, me vean con respeto y me saluden con gusto, dijo.

Una de las quejas generalizadas de la ciudadanía es que, en campaña, todos los que buscan un cargo visitan las colonias, pero una vez en el puesto se olvidan de lo que hablaron con la gente, prosiguió. Conmigo eso llegará a su fin porque voy a regresar con cada familia que me recibió y también con quienes no, para, juntos, armar planes de trabajo basados en sus necesidades básicas.

La candidata no descartó implementar consultas públicas para los proyectos emblemáticos de su gobierno. También buscará que las obras de pavimentación y alumbrado público no abarquen sólo las calles céntricas de las comunidades, sino que lleguen a las colonias de la periferia.