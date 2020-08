Cancún, 20 de agosto.— Ante el impacto que ha tenido en la economía la contingencia por COVID-19, la rectora de la Universidad del Caribe (Unicaribe), Ana Priscila Sosa Ferreira, informó que esa casa de estudios implementó una estrategia dirigida a todos los estudiantes que solicitan apoyo para continuar sus estudios.

Llamado “Nadie se queda fuera”, el programa fue diseñado “con autorización de la junta directiva para ofrecer exenciones de pago y tarifas especiales para licenciatura y maestría; también el patronato de la Universidad gestionó recursos para becas; tuvimos donaciones importantes y con eso estamos asegurándonos de que todos los estudiantes que solicitaron un tipo de apoyo lo reciban”.

En entrevista para el informativo matutino de RCA, Sosa Ferreira precisó que la planta docente de la Unicaribe ha recibido capacitación para la debida preparación de sus cursos bajo un diseño de programas no presenciales para el inicio del semestre de otoño 2020.

Por lo pronto, añadió, concluyó el proceso de reinscripción, “ahora estamos en el de inscripción de nuevo ingreso; el examen de admisión Ceneval y el psicométrico no son presenciales, se dio un apoyo especial a quienes no tenían conexión o algún sistema de cómputo con las características que se requerían, para que asistieran a la universidad y lo hicieran desde nuestro campus; también tenemos abierta la convocatoria para que todos los que tienen alguna dificultad para cubrir la inscripción soliciten el apoyo”.

Asimismo, destacó, en el proceso de reinscripción “logramos que no hubiera una pérdida de estudiantes más allá de lo que normalmente se presenta, incluso un poco más pequeño, y en el caso de la inscripción, si los estudiantes cambian de domicilio o alguna decisión de último momento hace que no se inscriban, estamos atentos para ver que no sea el motivo económico lo que cambie su decisión”.

Finalmente, la rectora hizo una reflexión sobre los aprendizajes que la contingencia nos debe dejar en todos los ámbitos, sobre todo, que debemos trabajar por reducir la desigualdad, además de ser una “llamada de atención para cuidar nuestra biodiversidad y el ámbito educativo”.

Con la educación vamos a tener profesionistas que cuiden el ambiente y planificadores que atiendan las necesidades regionales y locales, con todo el apoyo que podamos dar para tener profesionales conscientes, responsables y con alta calidad en su educación. (Infoqroo)