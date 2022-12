CHETUMAL, 8 de diciembre.— La magistrada Claudia Carrillo, quien frecuentemente ha sido violentada en las sesiones del Tribunal Electoral de Quintana Roo, opacó la despedida de su homólogo Víctor Vivas Vivas, quien luego de 13 años concluyó su período como integrante de ese órgano.

“Los espacios públicos no solo son para dar gracias, sino también para pedir perdón”, le dijo Claudia Carrillo al final de la sesión, cuando sin estar en el orden del día el presidente del Tribunal Electoral Sergio Avilés Demeneghi le dio la palabra a Vivas para despedirse.

Luego de elogiar a Vivas y desearle suerte en sus proyectos futuros, Avilés Demeneghi cedió la palabra al magistrado que terminaba su gestión, pero éste fue interrumpido por Claudia Carrillo.

“Magistrado, ¿esto se cometió en algún asunto general? No se sometió a votación este punto”, dijo la magistrada.

“El uso de la voz la tiene el magistrado Víctor. Adelante”, dijo Avilés Demeneghi sin voltear a ver a la Magistrada.

Claudia Carrillo insistió: “¿Es parte de la sesión esto? No recuerdo que se sometió a votación como un asunto general”.

“Magistrada: con todo respeto, yo dirijo la sesión”, respondió Avilés Demeneghi.

“¿Ya se terminó la sesión?, para que la suscrita se retire”, insistió Claudia Carrillo.

“No he clausurado la sesión, hasta que yo la clausure termina la sesión”, dijo el magistrado presidente.

“Esto no fue aprobado”, insistió Claudia Carrillo.

“Tiene los medios conducentes para hacer valer sus derechos”, le dijo Avilés Demeneghi.

“Someta a aprobación esto que se va a decir, porque no es el día de hoy que se da la vacante (de Vivas)”, reiteró la Magistrada.

“Adelante Magistrado”, se limitó a decir Avilés Demeneghi a Vivas.

“No me queda más que decirles desde el fondo de mi corazón gracias, gracias, infinitas gracias”, dijo Vivas, al mismo tiempo que juntaba las palmas de sus manos y hacía una reverencia.

Luego Avilés Demeneghi preguntó si alguien más deseaba hacer uso de la voz y la pidió la magistrada Carrillo.

“Los espacios públicos no solo son para dar gracias, sino también para pedir perdón”, subrayó.

Vivas fue designado magistrado del Tribunal Electoral desde 2009 y lo presidió al menos dos veces.

Durante su gestión mantuvo siempre diferencias con la magistrada Carrillo, desde que ésta era consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Incluso, este año Claudia Carrillo interpuso una queja por violencia de género, pero no prosperó.

La magistrada Claudia Carrillo Gasca se opone a que sea el propio pleno del tribunal el que nombre a un sustituto temporal de Víctor Vivas Vivas, pues aseguró que “esta es una función exclusiva del Senado de la República”.

Hace unos días atrás, Sergio Avilés Demeneghi comentó que en tanto el Senado de la República emite la convocatoria para la elección del nuevo magistrado, el pleno del TEQROO , como en otros tribunales del país, invocarán el Artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que en uso de sus facultades, pueda designar al secretario general de Acuerdos o al secretario de estudio y cuenta de mayor antigüedad, como magistrado temporal.

Sin embargo, Claudia Carrillo Gasca precisó que “es desatinado adelantarnos a un hecho que no ha sucedido aún, además de que no hay que olvidar que la Ley se le puede dar una interpretación gramatical o sistemática”, dijo.

En ese sentido precisó que en la Ley Electoral de Quintana Roo no existe la figura de Magistratura suplente ni la de numeraria, como en otros estados de la República.