CANCÚN, 11 de enero.— Jorge Aguilar Osorio es el único funcionario público de Quintana Roo que se ha pronunciado en relación con el fallo judicial que permite la operación de Uber y otras plataformas digitales de transporte.

El secretario general del Ayuntamiento Benito Juárez afirmó que la operación de Uber no implica la desaparición de los sindicatos de taxistas.

El Poder Judicial Federal, resolvió que el Servicio de #Uber en Quintana Roo, tal y como sucede en otros Estados, es legal. Esto no implica la desaparición de ninguna forma de los Sindicatos de Taxistas, mas bien los obligará a mejorar de forma sustancial su servicio. — Jorge Aguilar Osorio (@aguilarosorio) January 11, 2023



“Más bien los obligará a mejorar su servicio”, dijo en una publicación en Twitter.

En la mañana el Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo séptimo circuito de Cancún otorgó a Uber el amparo para poder operar en Quintana Roo, sin necesidad de obtener concesiones del gobierno del estado, como estable la Ley de Movilidad.

José Antonio Belda Rodríguez, uno de los tres magistrados que componen el Tribunal, consideró que la decisión de autorizar la operación de Uber no afecta a quienes prestan el servicio de transporte público, y sí ayuda a los usuarios, pues les ofrece mayores opciones de servicio.

La decisión molestó a los taxistas, que ya habían advertido de movilizaciones si el fallo los afectaba.

Al respecto, Aguilar Osorio dijo en Twitter que, como ocurre en otros estados, a partir de ahora la operación de Uber “es legal” en el estado.

“Esto no implica la desaparición de ninguna forma de los Sindicatos de Taxistas, mas bien los obligará a mejorar de forma sustancial su servicio”, indicó.

Dijo también que por el momento la circulación es densa en la carretera y no se registran bloqueos.

“La manifestación la han hecho de forma pacifica hasta el momento”, subrayó.

Hasta ahora es la primera autoridad que se manifiesta sobre el tema, que es de competencia estatal.