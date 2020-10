Kantunilkín, 21 Octubre.- Los cenotes, pozos artesanales y lagunas de este municipio ha aumentado en forma considerable su nivel de agua por las lluvias que han dejado los dos últimos fenómenos climáticos recientes, algo que no se veía desde hace más de 15 años y que entraña oportunidades en el ecoturismo, dijo Juan José Calixto Góngora.

El director de Turismo del Ayuntamiento cardenense agregó que tienen la intención de explotar turísticamente las lagunas que existen en algunos ejidos, donde la tormenta “Gama” y el huracán “Delta” dejaron caer mucha agua.

Empero, reconoció que enfrentan dificultades para ello, pues esos sitios carecen de condiciones necesarias y principalmente de certeza, debido a que si bien ahora tienen buen nivel por la temporada de lluvias, en temporadas de secas, corren el riesgo de que el agua disminuya o se evapore totalmente.

Aclaró que no tratan de desanimar a los campesinos para que no exploten sus lagunas, sino de evitar que hagan una inversión que eventualmente no van a recuperar.

Góngora agregó que comunidades como San Ángel, San Pedro, La Esperanza, incluso Kantunilkín han sido favorecidas con las lluvias de la tormenta tropical “Gama” y el huracán “Delta” al “revivir” varias lagunas hasta con dos metros de profundidad.

Sin embargo, insistió, que, en temporadas de secas, podrían “desaparecer” y, por consiguiente, implican el riesgo de trabajarlas para el fomento del ecoturismo.

De igual forma los pozos artesanales y cenotes han sido favorecidos con el aumento del agua lo que beneficia a las familias que tienen en sus predios estos cuerpos, de donde se abastecen del vital líquido a pesar de contar con agua potable.

Esa agua de los pozos artesanales, si bien no la ingieren, sí les sirve para labores no esenciales, como lavar la ropa, para sus animales y otras actividades. (Infoqroo)