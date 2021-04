Cancún, 23 de abril.- La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a que en un plazo de cinco días informe en qué se fundamentó para aprobar un registro único en la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres.

Esta resolución se dio para las candidaturas de Isla Mujeres y Solidaridad, tras los juicios presentados ante el Tribunal por Sabina Herrera Castillo, y Luz Elena Muñoz Carranza, que aspiraban a las candidaturas de Solidaridad e Isla Mujeres, respectivamente.

En su resolución unánime, se indicó que las actoras alegan en sus respectivas demandas, que la Comisión de Justicia parte de una primicia falsa al puntualizar que sólo existía un registro aprobado y por tanto no era necesario la implementación de un procedimiento de encuesta señalado en la convocatoria.

En la resolución impugnada no se toma en cuenta en la convocatoria, que faltó motivación por parte de la comisión nacional de elecciones y falta de certeza en el procedimiento de designación, “ya que no se priorizó la valorización y calificación de perfiles y tampoco se informó si serían participantes y las razones de las procedencias o no de sus postulaciones”.

La Sala Xalapa indicó que no es posible advertir en los documentos de Morena las razones por las que se llegó aprobar registros únicos de candidatos en esos municipios, y recordó que los partidos políticos tienen que fundamentar y motivar todos sus actos a la constitución, a las leyes de normativa interna y en apego al estado de derecho.

En consecuencia, se propone revocar parcialmente la resolución controvertida y por ende ordenar a la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena para que en un plazo de cinco días haga el conocimiento o informe a las actoras de los juicios los motivos y fundamentos de la determinación asumida.

En caso de que Morena no explique con buenos fundamentos porque eligió las candidaturas de Mara Lezama Espinosa en Benito Juárez, Laura Beristain Navarrete en Solidaridad y Fernando Bacelis en Isla Mujerez, podría ordenar reponer el proceso interno. (Infoqroo)