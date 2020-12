Activistas ciudadanos de Chetumal invitan a donar cabello para confeccionar pelucas y trenzas que se entregarán a pacientes con cáncer y aportar tapitas para el “Tapatón”, las cuales serán canalizadas al centro de reciclamiento y canjearlas por medicamentos oncológicos.

En Solidaridad con pacientes con cáncer, enfermedad que ha crecido en incidencia en los últimos años, sobre todo en niñas y mujeres, se organizó esta campaña de donación de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas y acopio de tapitas de plástico.

La invitación no es sólo para mujeres, también para hombres, únicamente tienen que cumplir con los requisitos que son: que las trenzas midan entre 25 y 30 centímetros de largo, el cabello no importa que esté teñido, sólo que no esté decolorado y que esté limpio, seco y trenzado.