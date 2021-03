XALAPA, MX.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró improcedentes los juicios promovidos por la senadora Marybel Villegas Canché, Erika Castillo Acosta y Tania Ramírez para impugnar la designación y el registro de Mara Lezama como candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez realizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En el expediente las partes promoventes refieren que no avalan la designación de Mara Lezama porque el pasado 7 de marzo se dieron a conocer los resultados de una encuesta que no se les mostró, además de considerar que no se cumplió con el procedimiento señalado en la convocatoria que se emitió el pasado 30 de enero.

Sin embargo, la Sala Regional acordó improcedentes las demandas y reencauzarlas a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que conforme a su competencia dicte una resolución en un plazo de cinco días.