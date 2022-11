CANCÚN, 22 de noviembre (Infoqroo).- El músico cubano Pablo Milanés, fallecido en la víspera en Madrid, estuvo ligado al desarrollo turístico de la isla de Holbox, con el hotel CasaSandra, propiedad de la musa y co-autora de sus canciones.



Además, se le mencionó como inversionista en un bar y centro nocturno en la zona hotelera de Cancún, ambientando con música y temática de “puros Habanos”, propios de su país.

En lo artístico, tuvo apenas dos presentaciones masivas en Cancún, la última en el 2017 durante la gala del Festival Internacional de Música que tuvo su primera edición en el 2012 bajo la dirección del español Juan Poch y que apenas en octubre pasado se reanudó tras la pandemia.

En esa ocasión, reporteros de Infoqroo tuvieron la oportunidad de estar en ese encuentro.

De acuerdo con la crónica de ese momento, desde que salió al escenario y tomó su lugar en la silla al frente del escenario, Pablo, como le gritaban los asistentes, ofreció “cantar con el corazón y poner a consideración del público, una vez más, las canciones que han marcado su trayectoria”.

Durante casi dos horas el público disfrutó el recital que se ofreció en un hotel de la zona turística, acondicionado en penumbras y a la luz de las velas para dar ese toque de magia y romanticismo ideales para disfrutar las letras de Pablo Milanés.

El tiempo fue insuficiente para satisfacer las peticiones del público, hacia el final de la noche y luego de interpretar canciones como ” Yolanda” , ” No me pidas” , ” Yo pisaré las calles nuevamente” , ” Yo no te pido” , ” Hoy la vi”; tuvo que hacer unas cuantas concesiones y regresar al escenario porque simplemente no lo dejaban marcharse.

En otra entrevista previa, reconoció que su anterior presentación en Cancún fue en agosto del 2000, en un evento a beneficio de la Cruz Roja en la Plaza de Toros, y desde entonces no había vuelto a cantar en la ciudad.

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció a los 79 años de edad en Madrid, España.

“Con gran dolor y tristeza, lamentamos informar que el maestro Pablo Milanés ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid”, informó la página oficial de Facebook del artista.