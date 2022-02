CANCÚN, 15 de febrero.— El actor y empresario Roberto Palazuelos contrató a un ex asesor del ex presidente Enrique Peña Nieto y pidió que le vayan pagando en abonos “de 5 a 10 millones de pesos en efectivo”.

En audios filtrados se escucha al hasta hoy pre candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo pedir pagar en efectivo a Juan Carlos Limón, ex asesor de Peña Nieto, para limpiar su imagen en redes sociales.

“No te presiones con darle todo al Limón de golpe. O sea le podemos dar ahorita 5, 10 le vamos abonando ¿me entiendes? Asi no tiene tantos problemas con el transporte y eso”, le dicen a su interlocutor.

“Lo que sí, es al único que tenemos que aceptar ahorita porque ya están limpiando toda la imagen en redes y había 730 páginas de Facebook mías ¿podrías creer eso? y ya, ya están chambeando”, agrega.

“Entonces, para que no se vaya, no vaya él ha sentir, no se vaya decepcionar y nos mande a la verga, ¿me entiendes? es con el único “, enfatiza.

“Yo ya voy a llegar ya a operar también cabrón y tengo también varias gentes que le quieren meter, pero pues tenemos que organizarnos cómo vamos a manejar todo eso ¿no? ya te veo en persona, pero sí te lo encargo mucho, te lo encargo mucho porque creo que hoy te iba a ver, no lo hagas que se vaya ir hasta allá, no se va a encabronar ¿eh? échale una llamadita, te busco pronto, estoy a punto de llegar ya hermano”, concluye.