Felipe Carrillo Puerto, 7 de noviembre 2022.- Este domingo, los panistas eligieron a sus consejeros nacionales y estatales en Quintana Roo, durante su asamblea.

Los panistas se reunieron poco antes de las 11 de la mañana, en Felipe Carrillo Puerto. Y cerca del medio día inicio la asamblea que se prolongó durante más de 5 horas.

Casi sin sorpresas, el grupo que encabeza Reyna Tamayo, se llevó la mayoría de los espacios. Sin embargo, la senadora Mayuli Martínez, el ex diputado Fernando Zelaya y el ex secretario general panista, Germán González, igualmente colocaron varios espacios. De la misma manera lograron colocar a la diputada actual Cinthya Millán y la ex diputada Eugenia Solís. Se vio el regreso de la ex diputada Patricia Sánchez Carrillo. Mientras, la gran ausente fue la ex directora de APIQROO, Alicia Ricalde Magaña, que aún así obtuvo un espacio en el consejo estatal panista.

Y aunque el actual dirigente del PAN, Faustino Uicab tomará el puesto de consejero estatal, no pudo hacerlo como consejero nacional. Destino similar corrió Eduardo Martínez, pues tampoco fue electo como consejero estatal.

Así quedaron los consejeros panistas

Los consiliarios que eligieron los panistas de Quintana Roo para representarlos en el Consejo Nacional, serán ratificados el próximo 12 y 13 de noviembre. Fueron 2 mujeres y 2 hombres:

• Mayuli Martínez Simón

• Andrea del Río Martínez

• Ernesto Sánchez Rodríguez

• Guillermo Galland Guerrero

Los consejeros estatales, quedarán firmes una vez que pase la etapa de impugnaciones. La lista de 30 mujeres que fue electa quedó como sigue:

• Jessica Chávez García

• Mónica Conrado Segovia

• María Guadalupe Leal Uc

• Rosa María Vanessa Macías Jiménez

• Keyla Carola Neri Ortega

• Patricia Sánchez Carrillo

• Armida Ivonne Terrazas Franco

• Elvia Araceli Villalobos Lopez

• Mayra Zapata Cisneros

• Patricia Guadalupe Zuñiga Diaz

• Maria Eugenia Azcorra Lugo

• Jessica Del Carmen Dominguez Sequeda

• Alma Rosa Ek Martinez

• Elia Esther Díaz Martin

• Alicia Concepción Ricalde Magaña

• Beatriz Eugenia Sosa Y Matos

• Erika Nayely Cano Briceño

• Maria Guadalupe Gonzalez Pech

• Mayuli Latifa Martínez Simón

• Cinthya Yamilie Millán Estrella

• Oyuky Asiak Ramírez Avila

• Mercedes Guadalupe Rodriguez Ocejo

• Maria Yamina Rosado Ibarra

• Juana Maria Chuc Colli

• Diana Eugenia Cicero Solis

• Eugenia Guadalupe Solis Salazar

• Teresa De Jesus Valerio Villar

• Petra Luisa Villar Alfonseca

• Andrea Del Rio Martínez

• María Magali Dzib Raigosa

Mientras que en la lista de 30 hombres figuran:

• Miguel Tadeo Che Cervantes

• José Dolores Lara Liceas

• José Tomas Avilés Ortegón

• Hassan Medina Rodríguez

• Miguel Ángel Cante Ávila

• Fernando Levin Zelaya Espinoza

• Jesús Bryan Erick Toriz Ballesteros

• Cristian Rodrigo Pérez Vázquez

• Miguel Ángel Aban Mejía

• Guillermo Bernardo Galland Guerrero

• Jorge Ricardo Pat Miss

• Fausto Hernando Canto García

• José Guillermo Galland Castellanos

• Omar Pérez Galindo

• Carlos Enrique Ávila Lizárraga

• Luis Omar Ruiz Arellano

• Jesús Blanco Quijano

• José Guadalupe Corona Balam

• José Faustino Uicab Alcocer

• Enrique Alcocer Castillo

• José Daniel Zaldívar Saucedo

• Luis Armando Esquiel Orozco

• German de Francisco González González

• German Vidal González Pavón

• Hiram Daniel Pérez Cervera

• Ángel Álvarez Cervera

• Leonel Alfonso Ojeda

• Edwin Joel Magaña Castro

• Mario Baeza Cruz

• Miguel Ángel Cano Briceño

No todo fue miel sobre hojuelas.

A pesar de que la asamblea se llevó en calma, al terminar la misma se suscitó un conato de riña, entre un par de panistas inconformes. Las autoridades acudieron al lugar, sin embargo el problema fue resuelto rápidamente sin necesidad de que interviniera seguridad pública.