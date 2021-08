Cancún, 2 de agosto.- Autoridades locales del Instituto Nacional Electoral (INE) informaron que fue apática la participación a la consulta popular, realizada ayer, incluso en el caso de Quintana Roo fue de apenas del 6.71 por ciento, es decir, estuvo por debajo de la media nacional que fue del 7.07%.

Claudia Rodríguez Sánchez, vocal Ejecutivo del INE en Quintana Roo, dijo que todas las 796 mesas receptoras fueron instaladas en tiempo y forma, con 2,388 funcionarios, de ocho a 18 horas, y pese a que se hicieron todas las acciones para que se diera la participación ciudadana, no se dio así.

“En el estado participaron 89,147 ciudadanos de un padrón de un millón 3,89 mil 62 habitantes, con lo que no se alcanza el porcentaje mínimo que se requería para que sea una consulta vinculante como está establecido legal e institucionalmente”, dijo.

En entrevista para Radio Fórmula, precisó que no hubo incidentes mayores, salvo el ocurrido en Tihosuco donde fue retenido, personal del INE porque una parte de la población se le referencio a que den su opinión en una localidad cercana, pero ellos insistieron en hacerlo ahí.

“Hay que recordar que instalamos menos casillas por una cuestión de presupuesto. Todo lo demás se llevó en calma”, indicó.

La funcionaria expresó que donde mayor participación se dio, con cerca del nueve por ciento, fue en el Distrito Dos, en la zona rural de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco, todo lo contrario, a las áreas urbanas.

Claudia Rodríguez añadió que este ejercicio ya acabó para el INE, incluso el distrito dos que tiene la extensión más extensa, acabaron poco después de las tres de la madrugada con la sesión de cómputo, y en los otros fue más temprano.

“Ya sólo nos queda remitir el expediente al secretario ejecutivo para que el Consejo General haga el cómputo legal delos 300 distritos e informe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A su vez, José Luis Olivares Carmona, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE, lamentó que escasa participación en esa demarcación, lo que deja muchas interrogantes, y aclaró que para mucha gente no ve correcto tener que consultar lo obvio, ya que la propia ley señala que si hay elementos de prueba para juzgar a alguien se tiene que hacer y no preguntar.

También señaló que la pregunta no estaba dirigida exclusivamente contra los ex presidentes sino contra cualquier ex funcionario, aunque reiteró que está en la ley que si un mal servidor público cometió algún ilícito se le debe de enjuiciar.

En entrevista aparte, indicó que en este distrito la participación fue del 6.5%, de un padrón de poco más de 383 mil ciudadanos.