Puerto Morelos, a 31 de Mayo de 2021.- El Partido Verde exigió, por medio de las integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional y Karen Castrejón Trujillo, presidenta del partido, que Yazmín Vivas Medina, abanderada del Partido Encuentro Solidario (PES) para la presidencia municipal de Puerto Morelos, sea retirada de la candidatura toda vez que su hermana Karla Odethe está detenida por ser la presunta autora intelectual del asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, quien falleció el pasado 24 de febrero tras ser atacado a balazos, a unos días de que fuera nombrado candidato del partido Verde.

En conferencia de prensa llevada a cabo este lunes en la Ciudad de México, las representantes del Partido Verde condenaron las agresiones que han sufrido todas y todos los aspirantes de las distintas fuerzas políticas, no solo los de su instituto político.

“Los ataques y hechos de violencia contra las y los candidatos han empañado de manera significativa el actual proceso. Lo hemos estado viendo y tenemos que decirlo, son cifras alarmantes y lamentablemente este proceso destacará no solo por ser uno de los más grandes e importantes de la historia sino también de los más violentos”, remarcaron.

Tras revelar qué hay pruebas de audio que demuestran la autoría intelectual de la hermana de la candidata del PES, en el asesinato de Ignacio Sánchez, remarcaron que su petición de retirar a Yazmín Vivas de la candidatura se debe a que en caso de perder las elecciones, ésta sería regidora del ayuntamiento y en el contexto actual de la investigación eso no debe ocurrir.

“Hace unos días, en el municipio Puerto Morelos, la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvo a Karla Vivas Medina, señalada como presunta autora intelectual del asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, quien fue precandidato a presidente municipal por el municipio Puerto Morelos. La detenida es hermana de Yazmín Vivas Medina, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES)”, informaron.

Tras la muerte de Ignacio Sánchez, la candidatura fue otorgada a viuda, Blanca Merari Tziu Muñoz y en ese mismo distrito está como candidata a la diputada federal Laura Fernández Piña, ambas han sufrido agresiones y temen por su vida, reconocieron las integrantes del Comité Nacional del Partido Verde.

“Nosotros queremos denunciar los hechos antes de que el tema escale a niveles que luego debamos lamentar. Ellas van arriba de las encuestas, como en su momento estuvo Ignacio Sánchez a quien hicieron a un lado y ahora quieren hacer lo mismo con su esposa y con Laura”, dijeron.

“Para nosotros es un tema indignante, vergonzoso y desleal, que el PES tenga hoy en sus filas a este tipo de candidatos, no solo por la manera tan cruel y cruda en el que se habla de cometer este tipo de actos, porque hay pruebas, hay audios pero debido a que hay una investigación en curso no podemos dar más datos específicos para no empañarla”, remarcaron.

De comprobarse la culpabilidad de la hermana de la candidata del PES queda en duda la credibilidad de este instituto político, al cual le pedimos y exigimos de manera enérgica que le retire a la candidatura a Yazmín Vivas Medina, dijeron.

De igual manera hicieron un llamado a las autoridades electorales a instruir a la Guardia Nacional para que vigile los próximos comicios del 6 de junio a fin de evitar que grupos criminales “que hoy están actuando y permanecen al acecho de los candidatos” pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.