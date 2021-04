Cancún, 8 de abril.- Los partidos políticos y coaliciones siguen dejando fuera la representatividad indígena, con lo que incumplen la ley, que establece que 21 de los 28 distritos indígenas del país sean obligatorios, uno de ellos es el Distrito 02 de Quintana Roo, donde “se simula cumplir” con ese acuerdo emitido por el INE en diciembre pasado, pero se trata de usurpaciones, denunció Hermelindo Be Cituk.

El entrevistado, quien es promotor de los derechos indígenas en Quintana Roo, asegura que los distritos indígenas están siendo usurpados por organizaciones o personajes que se hacen pasar por indígenas, como la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, o Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, también de Morena, en San Luis Potosí, quien no pudo acreditar que pertenece a una población indígena.

“Los avances que hemos tenido sobre el tema indígena no es una concesión del Estado, desgraciadamente el INE y el Ieqroo aquí en Quintana Roo no han entendido la dimensión de las reformas que hemos tenido a nivel nacional”, dijo Be Cituk en entrevista con el noticiero Capital.

Dijo que en ninguna de las fórmulas para regidores en Quintana Roo se cumplió con el requisito y nacieron organizaciones indígenas en este proceso electoral “sólo para simular cumplir con la ley”.

“Compañeros nuestros que impulsamos en Tulum, Carrillo, Puerto Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres, que se registraron para participar en Morena no fueron tomados en cuenta, en el partido inventaron organizaciones indígenas para simular que cumplen con la ley”, reiteró.

Dijo que para responder a estas usurpaciones, el 8 de marzo pasado entregaron un documento al Ieqroo, cuya titular es Mayra San Román Carrillo Medina, en el que se solicita que se respeten los derechos de los pueblos originarios del país en cumplimiento del acuerdo del Consejo General del INE del 7 de diciembre del 2020.

“Ese documento dice que la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) solicita a la autoridad electoral que las constancias que abren las candidaturas de las organizaciones indígenas están acompañadas del acta constitutiva de la asociación de que se trate, así como el objeto social de la organización para evitar estas usurpaciones”.

“Las autoridades electorales tienen que legislar más sobre este tema para que no se uruspen las candidaturas.

La autoridad que puede emitir este documento para candidatos a regidores tiene que ser de la comunidad, no puede ser ningún funcionario de gobierno ni una unidad de asuntos indígenas, que son funcionarios, no es gente de la comunidad; ese documento lo puede emitir el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, una autoridad ejidal, un delegado, un subdelegado de la comunidad, para que realmente la persona que llegue al Cabildo esté comprometido con la comunidad, no simplemente que llegue al Cabildo para alzar la mano y continúe todo cómo está, añadió.

En respuesta al citado documento, el Ieqroo le dio 48 horas a los partidos para que reconsideren el espacio indígena y el único partido del Estado que cumplió con la acción afirmativa indígena fue Fuerza por México, “pero en el distrito 02 federal pusieron a Carlos Mario Villanueva, de Chetumal”, lamentó.

Be Cituk afirmó que “el partido del Presidente ha traicionado a los indígenas y en Quintana Roo ¿qué podemos esperar del tren maya? Hemos tenido pláticas y actividades con Fonatur sobre la socialización de ese gran proyecto, pero para nosotros lo que viene es el tren de la ignominia y la exclusión”.

Fuente: Infoqroo