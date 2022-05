CANCÚN, 30 de mayo.- Senadoras y diputadas federales del PAN y PRD anunciaron que presentarán una denuncia penal contra la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, por delitos electorales y coacción al voto, por lo que pedirán se aplique la prisión preventiva oficiosa que marca la ley.

En conferencia de prensa conjunta con la candidata a gobernadora de “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández, la senadora panista Xóchitl Gálvez, integrante de la Comisión Anticorrupción, dio a conocer un audio donde se escucha a la alcaldesa de extracción morenista hablar sobre obras y programas sociales del Gobierno Federal durante una reunión celebrada el 30 de abril pasado con comisarios y autoridades ejidales del citado municipio.

La candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”, subrayó que es una pena la acción, la desesperación y la forma descarada en la que actúan los de enfrente.

“Lo que vemos es que los de enfrente están cocinando, tienen en su caldero ingredientes que no huelen bien y lo estamos manifestando de manera anticipada, previendo cualquier acción”, expresó.

Dijo que también en su momento se han señalado e interpuesto los recursos administrativos correspondientes por acciones realizadas por la presidenta municipal de Puerto Morelos.

“Es una pena la actuación de algunas presidentas municipales. Desafortunada te son mujeres las que se prestan a este tipo de situaciones”, subrayó.

“Igual hemos visto cómo han destrozado mi propaganda, cómo nos han perseguido con patrullas, que nos siguen carros extraños polarizados, nos vigilan, pero nosotros estamos concentrados en la campaña y no vamos a permitir que nos amedrenten”, puntualizó.

Acompañada también de la senadora Mayuli Martínez y las diputadas federales Edna Díaz, del PRD, y Esther Mandujano, del PAN, Xóchitl Gálvez indicó que mañana miércoles presentará ante la FISEL (Fiscalía Especializada en Delitos Electorales) en la Ciudad de México una denuncia penal correspondiente al tratarse de delitos federales.

Precisó que utilizar bienes, fondos o servicios o beneficios relacionados con programas sociales para ejercer cualquier tipo de presión sobre el electorado, para votar por la candidata de Morena, se castiga con 4 a 9 años de prisión.

Asimismo, condicionar la prestación de servicio público proveniente de programas gubernamentales a la realización de obras públicas en la emisión del sufragio, tiene una pena de 2 a 9 años de prisión.

“Se trata de delitos electorales federales y tenemos la evidencia pública, lo que amerita prisión preventiva oficiosa, o sea que no hay mediación de por medio. La presidenta municipal tendría que ir a la cárcel porque así lo establece la Ley y ésta fue una iniciativa que presentó el propio Presidente de la República”, expresó Xóchitl Gálvez.

Manifestó su indignación y preocupación por las acciones que está tomando Morena en Quintana Roo..

“Es indignante cómo esta mujer lucra con la necesidad de los pueblos indígenas y la pobreza de la gente. Son utilizados para lucrar con sus votos e intimidarlos con los programas sociales. El gobierno federal está operando a todo lo que da a través de los alcaldes de Quintana Roo”, apuntó.

Agregó que los legisladores del PAN y PRD “no lo vamos a permitir y quiero que la gente de Felipe Carrillo Puerto sepa que no está sola, que haremos valer la ley y ellos pueden votar en libertad por cualquier persona. Y más le vale a la alcaldesa que no siga condicionando las obras, porque le vamos a dar un seguimiento puntual en el Senado”, acotó.

También destacó que “es una vergüenza que Mara Lezama deje un Cancún destrozado, lleno de basura, baches e inseguridad”, por lo cual no cuenta con las credenciales para gobernar Quintana Roo y pidió a los ciudadanos y otros institutos políticos, emitir un voto útil a favor de Laura Fernández.

En este sentido, las legisladoras del PRD y PAN respaldaron las acusaciones contra la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto y aseguraron que es evidente que el aparato gubernamental está operando a favor de los candidatos de Morena, amenazando, intimidando y coaccionando el voto de los quintanarroenses.

“Por eso estamos aquí respaldando a nuestra candidata Laura Fernández, a una mujer valiente, decidida y preparada como Laura, porque ésta debe ser una elección a la buena el 5 de junio. Les puedo compartir la experiencia que tuvimos en Michoacán donde tuvimos elecciones hace 8 meses donde operaron en una zona con grupos del crimen organizado para ganar esa elección y ahora no los pueden contener porque han sido cómplices y empieza a vivir una de las etapas más oscuras”, expresó la diputada Edna Díaz.