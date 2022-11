CHETUMAL, 24 de noviembre (Infoqroo).-Personas con discapacidad presentaron este día un exhorto a la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado para atender el reglamento de la Ley de inclusión de las personas con discapacidad, el cual no ha sido atendido desde 2009

En entrevista, Cristian Muñoz Castillo, presidente de la Asociación Unificación Integral Quintanarroense, dijo que es de gran importancia conformar el reglamento de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del estado de Quintana Roo, ya que desde el 2009 esta ha quedado en letra muerta, aseveró

Al menos son siete agrupaciones de personas con discapacidad, que piden a la Comisión de personas vulnerables trabajar en políticas públicas en beneficio de los 65 mil ciudadanos que habitan en la entidad con alguna condición con discapacidad.

Añadió que además de la falta de atención de la ex diputada Paula Pech, a quien responsabilizó de no hacer nada a favor de las personas con discapacidad, al contrario sólo aplicó modificaciones a la Ley y que estas reformas solo demeritaron a este sector poblacional, ya que hoy en día ya no cuentan con una Ley que les garantice transporte y empleo.

Cristian Muñoz dijo que al no existir un reglamento no se puede vigilar que las personas y las autoridades correspondientes cumplan con la ley en mención.

Por tal motivo preciso que es de gran importancia atender el reglamento, ya que las pasadas autoridades al parecer no le han tomado importancia a dicha Ley, ya que en el 2019 se reformó y se eliminaron diversos artículos.