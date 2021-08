Kantunilkín, 12 Agosto.- Pescadores yucatecos, presuntamente, navegan en aguas de Holbox y Chiquilá para pescar todo tipo de especies, aun estando en veda, agravando la pesca furtiva en la zona, aseguró Jesús Valero Aparicio.

El Presidente de la Cooperativa Pesquera “Chiquilá”, señalo que los pescadores yucatecos se adentran en aguas que les corresponden a pescadores quintanarroenses, desde años atrás, “arrasando” con pescados y mariscos que no tienen la medida mínima permitida para capturar y, peor aún, estando en veda.

Señalo que, existen días que han detectado hasta 200 embarcaciones pescado ilegalmente y también se han robado motores de lanchas locales.

“Ellos bien que vienen, pero si alguno de nosotros va a pescar en sus aguas, podrían quemar hasta nuestras lanchas, mientras que las autoridades no hacen nada para frenar la pesca ilegal”, dijo.

El pescador dijo que es necesario que elementos de la Marina y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) realicen operativos para detectar a las personas que se dedican a esta actividad y, al mismo tiempo proteger las especies en veda.

“Nosotros respetamos las temporadas de veda, pero a los yucatecos no les interesa, pero nos afecta económicamente ya que, al iniciar el periodo de captura, no existen especies, porque no permiten su reproducción (por el exceso de pesca)”.