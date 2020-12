Cancún, 26 de diciembre.– Al igual que otros sectores productivos, el de la pesca también fue severamente golpeado por la pandemia, señaló el presidente de la Confederación de Cooperativas Pesqueras de Quintana Roo, Baltazar Gómez Catzín.

A unos días de concluir el 2020, apuntó que esta actividad nunca se suspendió, aunque no con los volúmenes de captura esperados.

Lo que sí nos ha causado una severa afectación durante todo el año han sido los intermediarios, quienes castigan el precio de los productos del mar.

“Nuestra actividad no la hemos dejado de hacer en todos estos meses de pandemia, no al 100 por ciento, pero si hemos estado ahí saliendo al mar, no hemos parado, pero lo que pedimos a los empresarios es que no nos “macheteen”, porque ellos están vendiendo a buen precio”, apuntó.

El dirigente explicó que lo que necesitan es que les echen la mano y les paguen lo justo.

Asimismo, señaló que desde antes de amanecer quienes se

dedican a esta actividad salen a trabajar sin saber qué cantidad de escama es la que van a lograr, menos en los últimos meses, por todo lo que ha ocurrido por la alerta sanitaria y suspensión de actividades.

Manifestó que actualmente la actividad se traduce en el sustento de más de dos mil 500 familias en el Estado, quienes dependen únicamente de la pesca.

Finalmente, detalló que este sector ha estado cumpliendo con las normas sanitarias establecidas, incluida la desinfección de todas las embarcaciones para tener productos del mar en buenas condiciones para los potenciales consumidores.