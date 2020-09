CHETUMAL, 8 de septiembre.— Desde la tribuna del Congreso del Estado, el gobernador Carlos Joaquín González lanzó un llamado a los legisladores federales y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que impulsen cambios en la estructura del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN).



“Los instrumentos federales como el FONDEN son casi inaccesibles por la propia situación de vulnerabilidad natural que padecemos y porque no contemplan daños por inundaciones y otras afectaciones a las zonas rurales”, subrayó en una parte de su IV Informe de gobierno que rindió hoy ante la XVI Legislatura.

En síntesis, dijo que el FONDEN no responde a las necesidades de regiones como Quintana Roo.

“Es un instrumento que no reconoce la casa maya, que no reconoce caminos de tipo rural y, por tanto, no autoriza recursos para reparar daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos”, indicó.

Un ejemplo de ello, precisó, es que en apego a los lineamientos de la Regla de Operación del FONDEN se solicitó una Declaratoria de Emergencia para los cinco municipios del Estado que resultaron afectados por las recientes inundaciones.

“Del presupuesto requerido, sólo se obtuvo un 20 por ciento, por lo que el gobierno del estado asumió el 80% restante para cubrir las necesidades totales de la población”, señaló.

“Es por ello que formulo un respetuoso llamado a los legisladores federales en especial a los de Quintana Roo y al gobierno federal a reconsiderar la operatividad del FONDEN, a cambiar su estructura para que los recursos sean distribuidos en daños turísticos, de carreteras, viviendas, educación y sistema agropecuario y entonces puedan apoyar a quienes realmente lo necesitan”, destacó.