CANCÚN, 7 de mayo.— “Nos unimos al clamor ciudadano para exigir que la candidata del Morena-Verde venga a componer su desastre de inseguridad en el que dejó sumido a Cancún”, declaró Faustino Uicab, presidente del Partido Acción Nacional el Quintana Roo.

”En sus cuatro años de gobierno municipal no cumplió su promesa de garantizar la seguridad y paz a los ciudadanos, por el contrario, cada fin de semana se tienen jornadas violentas, balaceras y miedo; con esos deficientes resultados, busca ser gobernadora de Quintana Roo, agregó.

Dijo también que la propuesta de Laura Fernández, candidata de la coalición “Va por Quintana Roo”, que integran el PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, lleva como mensaje una seguridad total.

”No más balazos; hay ejemplos claros de experiencia de gobiernos panistas como en Yucatán, que es considerada una de las entidades más seguras de México”.ñ, agregó.

Este viernes en Cancún en el horario donde miles de trabajadores de la industria turística retornan a sus hogares luego de su jornada de trabajo, en una de las avenidas más concurridas hubo una balacera que dejó fatales resultados, y eso creó pánico entre la gente inocente.

“Todo ello ocurre mientras la candidata Mara Lezama, que es la presidente municipal que solicitó licencia para ser candidata a la gubernatura, andaba buscando el voto prometiendo seguridad en todo Quintana Roo, pero está demostrado que nunca logró resolver esa situación en Cancún”, dijo Faustino Uicab.

Explicó que en los recorridos y caminatas en busca del voto en Cancún, la gente lo expresa, hay un problema grave de inseguridad, de basura, de alumbrado público, ése es el verdadero trabajo de Mara, la candidata del Partido Verde, por eso, no hace campaña en Cancún, porque la gente no la recibe bien y ya no acepta las mentiras de alguien que en 4 años no pudo resolver los problemas más sentidos de Cancún.