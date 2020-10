Cozumel, Quintana Roo, a 21 de octubre de 2020.— Conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico de Reactivación Económica y Turística de Cozumel, este destino avanza en la reapertura de actividades, lo que se traduce en beneficio directo para las familias, destacó el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, al exhortar a la población, con el respaldo de personal médico de la isla, a no bajar la guardia y actuar con responsabilidad ante la pandemia de Covid-19 que aún prevalece.

En ese sentido, el Presidente Municipal enfatizó que poco a poco se restablece la conectividad aérea y anticipó que, del 19 al 25 de octubre, el Aeropuerto Internacional de Cozumel registrará 38 operaciones, de las cuales 26 corresponderán a vuelos internacionales y 12 a nacionales, de acuerdo con información de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico.

“Las estrategias que se implementaron desde el pasado mes de marzo, como el llamado de responsabilidad social y la aprobación por parte del Cabildo de las bases legales encaminadas a la nueva normalidad, nos permitieron aminorar el impacto del Covid-19; por eso, pedimos a la población respetar las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, y lavarse constantemente las manos”, refirió Pedro Joaquín Delbouis.

En ese sentido, personal médico de la isla destacó las acciones implementadas por el Presidente Municipal, Pedro Joaquín Delbouis, y se sumó al llamado para no relajar las medidas sanitarias ante esta pandemia de Covid-19.

Estamos en un momento tranquilo, no hemos visto un incremento sustancial de casos por Covid-19; sin embargo, mucha gente no respeta la sana distancia y otros no usan de forma correcta el cubrebocas, es el área que se debe reforzar. Las acciones implementadas por el gobierno de Pedro Joaquín han sido muy efectivas y todo el tiempo las autoridades están haciendo conciencia; ahora es responsabilidad de la población acatar los protocolos para prevenir un mayor contagio de este virus: Luis Escalante Osorio, camillero del Hospital General.

Vemos un panorama en el que los casos no han aumentado; de forma puntual, el Comité de Salud Municipal nos informa las estadísticas, las cuales reflejan que la población en general poco a poco entiende más la gravedad de la situación. Por su parte, el gobierno de Pedro Joaquín ha implementado buenas medidas para generar mayor conciencia entre la gente, como el llamado a la responsabilidad social y campañas que han sido de gran ayuda para afrontar la pandemia. Incluso, tras el paso de un huracán por la isla, el Presidente Municipal insiste con la gente en no bajar la guardia y seguir cumpliendo las medidas sanitarias: Amir Mendoza Muñoz, médico particular.

La comunicación del Gobierno Municipal ha sido muy efectiva para la gente que realmente entienda lo que significa que estamos en una pandemia mundial, algo que muchas personas aún no comprenden. La baja en el turismo afectó de manera significativa a la población y esa es la principal preocupación de las autoridades y los sectores; sin embargo, la gente debe actuar con responsabilidad, sin bajar la guardia, ya están llegando los visitantes, pero debemos cuidarnos todos, ahora más que nunca: Paola Galicia Díaz, médico del Hospital Internacional.

Mucha gente ha relajado las medidas sanitarias, nos encontramos en el color amarillo del semáforo epidemiológico estatal y se dejan guiar por eso, pero todos debemos tener en cuenta que podría retroceder y quedar en rojo otra vez, lo que significa confinamiento. Esto no es un juego, como personal de salud me ha tocado perder familiares y amigos por el virus, por eso debemos ser responsables, usar el cubrebocas, mantener la distancia, lavarnos las manos de forma constante, evitar los saludos de abrazo y beso. En la isla, el Presidente Municipal ha sido el principal ejemplo, porque lo hemos visto siguiendo los protocolos, incluso en adversidades, como han sido las climatológicas: Jesús Aké Chan, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja.