Pedro Joaquín Delbouis, quién buscará la reelección como presidente municipal de Cozumel por la coalición Va por Quintana Roo (PRI, PAN, PRD, y Confianza por Quintana Roo), lamentó que la vacunación contra el covid-19 no sea equitativa.

“Aquí no han terminado de vacunar a los médicos, enfermeras, al personal de salud que es al que le debemos la vida y ya estamos vacunando a los llamados servidores de la nación; no vemos cuál es el riesgo que tienen, más que llevar propaganda del Gobierno Federal”, expresó.

No hay comparación con una enfermera que se encarga de atender a un paciente de covid y que corre un riesgo inmenso de contagiarse; aquí se empezó a vacunar en el Hospital General a estas personas cuando no terminábamos con el personal de salud que estaba en la lista, y los médicos del ISSSTE no se han vacunado, los más de 100 casos que he tenido de covid entre empleados del ayuntamiento y una gran cantidad de maestros, ellos me los han sacado adelante”, dijo en entrevista para Canal 10.

Para el alcalde de Cozumel, la vacuna se está manejando como campaña política. “Una cosa es Morena y otra el presidente López Obrador como con cualquier otro presidente de manera histórica, Morena es un partido más como son todos y hay que ver quiénes son los candidatos y que tienen que ofrecer”.

En cuestión de los apoyos sociales que da el Presidente, dijo que él cree en el apoyo a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y madres solteras, pero aclaró que ya están bajo la ley establecidos en la Constitución Política Mexicana y que “fue un acuerdo de todos los partidos políticos, absolutamente todos”.

Sobre su cargo y cómo encontró la presidencia municipal cuando comenzó su mandato, dijo lo siguiente:

“Las responsabilidades de un presidente municipal son gobernar dignamente y administrar. Ese fue el principal abandono que encontré, un municipio abandonado administrativamente, la oficina del presidente municipal estaba enfrentada con todos los grupos de la sociedad, con los maestros con la iglesia, pastores, con el gobierno estatal o las fuerzas armadas, con la Policía Federal de entonces… había actos de corrupción e irregularidades que ya han sido denunciadas a las autoridades, a la contraloría municipal y estatal”.

“También encontré mucha basura, terrenos baldíos usados como basureros, nosotros hicimos la campaña de descacharrizacion más grande de la historia de Cozumel”.

Fuente: Infoqroo