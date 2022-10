CANCÚN, 27 de octubre.— Empresarios piden que la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la alcaldesa Ana Patricia Peralta de la Peña prioricen la solución al problema del transporte urbano, que volverá a ser suspendido hoy a las 22:30 horas por amenazas de taxistas a los operadores de autobuses urbanos.

Julio Villarreal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canica) en Cancún, dijo que los taxistas, que pretenden la exclusividad del transporte en horario nocturno, volvieron a amenazar a los operadores de las empresas de transporte urbano.

“A partir de esta noche los concesionarios del servicio de transporte urbano volverán a suspender sus operaciones a partir de las 22:30 horas por amenazas de los taxistas”, indicó.

En las últimas semanas se ha agudizado el problema, pues los autobuses son bloqueados por los taxistas que, incluso, han amenazado con incendiar las unidades de transporte.

Hasta el momento no las autoridades no han encontrado una solución y sólo se ha limitado a advertir que a los taxistas que incurran en violencia se les retirará sus concesiones.

Al parecer, la vigilancia policiaca que ha dispuesto la autoridad municipal no ha sido suficiente para meter en orden a los taxistas, que cobran cantidades desproporcionadas por sus servicios nocturnos.

Villarreal Zapata dijo que las rutas más afectadas son las que recorren las avenidas Kabah, Leona Vicario y Niños Héroes.

“A los restauranteros nos pega esa situación, porque nuestros trabajadores, alrededor de 600, salen después de las 22:30 y ya no encuentran transporte, pero la afectación es generalizada”, subrayó.

“Hago un llamado para que junto con las autoridades estatales, con la gobernadora Mara Lezama y el Ayuntamiento tomemos medidas urgentes para resolver esta situación”, dijo el líder empresarial.

“Se esta afectando a los que menos tienen. Resolver este problema tiene que ser prioritario para el gobierno del estado y el municipio, porque tenemos que ver por los que menos tienen y por su seguridad”, agregó.

Dijo que los trabajadores han sido agredidos también por taxistas “piratas”, que hacen y deshacen sin consecuencia alguna.