Cancún, 14 de abril.— Las altas temperaturas, los vientos y la humedad son condiciones propicias para que cualquier indicio de fuego se salga de control, dijo el director de Protección Civil de Puerto Morelos, Guillermo Morales.

En entrevista para Pulso AM, recordó que hay una alerta nacional para 11 entidades del país por el intenso calor y que abril y mayo son los meses más difíciles para lugares como Quintana Roo en el tema de los incendios forestales.

“Llevamos siete conatos de incendio extendidos y ya tuvimos uno bastante grave, atrás del cenote Yum Kin; logramos establecer un control más o menos inmediato”, destacó.

Indicó que muchos de estos siniestros son propiciados por personas al intentar quemar basura o un terreno para limpieza, por lo cual se pide evitar estas acciones, al igual que arrojar basura y, sobre todo, colillas de cigarro.

Sobre las altas temperaturas, recordó que la semana pasada se hicieron varias recomendaciones para evitar un golpe de calor, sobre todo cuidar mucho a los menores de edad y adultos mayores, no exponerse al Sol (de 10 de la mañana a 4 de la tarde es el horario más riesgoso) y mantenerse hidratado.

Dijo que hay una brigada especial para Leona Vicario, donde está el macizo forestal más importante, pero que ninguna previsión no va a funcionar si no se tiene el respaldo de la gente, por lo que reiteró la petición de no tirar colillas, no quemar basura ni limpiar terrenos con fuego, principalmente.

Destacó que durante la Semana Santa Puerto Morelos fue el único municipio con saldo blanco, pero recordó que sigue la pandemia.

“Así enfrentamos los incendios y los huracanes, con pandemia, las condiciones han mejorado, pero aún no estamos en la normalidad, así que la recomendación es de estar atentos y no bajar la guardia”.