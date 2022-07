HOLBOX, 1 de julio.- El presidente del Comisariado Ejidal del Holbox, Manuel Eloy González Novelo, declaró que es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno, le pongan interés al tema de la basura que ya lleva meses siendo un problema cuando ya estaba solucionado.

“Creo que perdimos la oportunidad de hacer las cosas bien, el centro (de transferencia) donde estaba la basura ya estaba limpio, como debe de estar, pero simplemente por dejadez se abandonó y hoy es el resultado de una negligencia”, expresó en entrevista.

Otro de los problemas que destacó el líder comunero, es que las calles están hechas un lodazal, porque cuando les cae la lluvia, al no estar compactadas, hay encharcamientos que con el tráfico hacen lodo; pero lo que necesitan primero es que los regidores del Ayuntamiento lleguen a un acuerdo para ayudar a Holbox.

“Deben tener el conocimiento para la toma de decisiones, porque seguramente la mayoría de ellos desconoce la problemática que estamos pasando y creo que ya deberían ponerse de acuerdo para hacer las cosas bien”, enfatizó.

Al cuestionarle sobre el concesionamiento de la basura a una empresa particular, González Novelo opinó que si con eso van a solucionar la problemática de las 70 mil toneladas de basura acumulada en Holbox, pues no lo ve mal.

Agregó que “Las Fuerzas vivas de Holbox” ya tuvieron una reunión con los integrantes del Ayuntamiento para solicitarle la respuesta del por qué no aprobaron otorgar la concesión en la reunión de cabildo pasada. Dejó en claro que si a Holbox le va bien, le va a ir bien al Municipio, por la aportación económica que hace en materia turística.

No omitió manifestar que en diciembre de 2020, el centro de transferencia quedó completamente limpio y lamentó que hayan perdido la oportunidad de mantenerlo así, porque “el basurero está hecho todo un relajo”.

Al realizar el recorrido por la Isla de Holbox, este medio pudo constatar que no solamente la basura, los encharcamientos son un problema, sino también la nube de mosquitos que ha empezado a afectar a la población. (Capital News)