HOLBOX, 1 de enero.- La autoridad de Holbox, Idalberto Cetina Alcocer, pidió poner en marcha las instalaciones del hospital de esta isla, que solo fue inaugurado y equipado, pero que carece de personal para poder operar.

Por lo tanto, dijo, no hay recursos para atender posibles casos de coronavirus, o COVID-19.

Agradeció que autoridades de salud federales, estatales y municipales hayan tomado en cuenta la modernización del hospital de la isla ya que solo era una pequeña clínica con un doctor, un pasante y una enfermera, que no podían darse abasto para atender a los pacientes, aún más en la presente contingencia sanitaria.

Sin embargo, lamentó, la instalación no ha sido puesta en marcha y tampoco le ha sido destinado más personal pues funciona aún con solo tres personas y, en varias ocasiones, no opera los fines de semana.

Cetina Alcocer estimó que, al menos, son necesarias tres personas más para atender a los pacientes que llegan al hospital.

“Tiene un área para atender a personas con síntomas de la COVID-19, pero no funciona a pesar de que está equipada con cápsulas de traslado, oxigeno, caretas, entre otros implementos”, explicó.

Finalmente, dijo que la isla ha registrado varios casos de contagios del coronavirus, por lo que los pacientes deben ser trasladados hasta la cabecera municipal, Cancún o Playa del Carmen dependiendo de la gravedad.- Infoqroo.