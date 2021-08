Kantunilkin, 16 Agosto.- Directores de escuelas rurales del Municipio de Lázaro Cárdenas pedirán que autoridades educativas del estado contraten a personal de intendencia para desinfectar los salones de clases y prevenir brotes de COVID-19 entre los alumnos, anticipó el director de la escuela primaria en la comunidad de la Esperanza, Rodolfo Ramírez May.

En representación de sus homólogos, directores de otras escuelas rurales, Ramírez May dijo que algunos planteles no cuentan con personal de intendencia, porque los alumnos son pocos y, según las autoridades educativas del estado, ello no justifica tener un intendente.

Empero, dijo que ahora sí los requieren, por la pandemia, para desinfectar las aulas, en caso de retornar a clases presenciales el día 30 próximo.

Ramírez May explicó que la estrategia a utilizar para el retorno a clases será atender dos horas a determinado grupo de estudiantes, sin recreo, pero al ingresar otro grupo el espacio debe estar debidamente desinfectado.

Y para ello, insistió, es necesario que las escuelas tengan intendente y hay varias que carecen de él y las que lo tiene solo cuentan con uno. (Infoqroo)