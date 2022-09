CANCÚN, 22 de septiembre.— El Colegio Médico de Quintana Roo considera el ex delegado del IMSS, Flavio Rosado, no es la persona idónea para encabezar la Secretaría de Salud en la administración de Mara Lezama Espinosa, que arranca el próximo domingo.

Irma Archundia Riveros, presidenta del Colegio Médico, reiteró el llamado que el gremio hizo a la gobernadora electa Mara Lezama Espinosa a través de una carta difundida el miércoles, en la que exponen que al frente de la Secretaría de Salud debe estar una persona cuya profesión sea la medicina.

“El exhorto consiste fundamentalmente en hacer saber a la próxima gobernadora que la Secretaría de Salud implica no solo es una gran responsabilidad, sino también requiere conocimientos previos sobre las enfermedades que existen en el estado, gestiones, jornadas de salud y formatos”, comentó la presidenta del Colegio Médico.

En los próximos seis años, añadió, se necesitará a una persona capacitada, que pueda reaccionar desde el primer día, y que conozca los protocolos de vigilancia epidemiológica y de las nuevas enfermedades, en vista de la gran conectividad aérea que tiene la entidad.

El exhorto lo emiten por ser un cuerpo consultor, facultados por la ley para vigilar la idoneidad de los perfiles de los puestos públicos que lo ameriten, indicó.

Quintana Roo ha destacado por tener solamente médicos en la Secretaría de Salud, salvo por un químico. Otros estados tienen plasmado en ley que este puesto corresponde a un médico, como en Coahuila, en donde incluso se piden cinco años de antigüedad.

“En Quintana Roo no existe un documento que así lo estipule, pero eso es lo idóneo, para beneficio de los quintanarroenses”, declaró.

La doctora aclaró que ellos no tienen una propuesta específica, pero sí conocen a muchas personas con un perfil idóneo y amplia trayectoria, así como posgrados en la materia.

“Hay mucha gente valiosa”, indicó.

Flavio Rosado fue delegado del IMSS durante varios años en Quintana Roo y también director del DIF municipal cuando Mara Lezama era la alcaldesa.