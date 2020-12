Un tribunal Colegiado, en materia penal, resolvió que el amparo en revisión promovido por Claudia Romanillos Villanueva, quedará sin efecto, convirtiéndose en un criterio más para que pueda ser juzgada por el delito de peculado, es decir, a partir de este momento es prófuga de la justicia, al igual que Rosa Yolanda Angulo, madres de Roberto Borge Angulo, y Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación del sexenio pasado.

En pocas palabras, los borgistas están en contra de la pared. Cabe mencionar que el 24 de mayo de 2018, la Fiscalía General de Quintana Roo dio a conocer que a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que, los amparos de las quejosas Rosa Yolanda Angulo, madre de Roberto Borge, quedaron sin efecto, por lo que la Fiscalía busca su aprehensión.

Los amparos de Rosa Angulo amparo 300/2018 y Claudia Romanillos directora del IPAE, amparo 302/2018, quedaron sin efecto, por lo tanto, pueden ser aprehendidos por la policía ministerial.

El tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en materia penal, resolvió el amparo en revisión 6/2019 promovido por Claudia Romanillos Villanueva, en contra del juez de control penal oral y la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado derivado de la carpeta de investigación instaurada en su contra por el delito de Peculado, donde la autoridad federal, concedió el amparo de la justicia federal para efectos, modificándose la sentencia recurrida y por ende obligará al juez de primera instancia a realizar una nueva audiencia y resolver sobre la hipótesis planteada por la fiscalía anticorrupción.

La cual hasta ese momento para los juzgadores federales se debían acoger a la ley Borge por la temporalidad donde sucedieron parte de los hechos, pues como está realizada la integración, a su criterio, no llenan los requisitos en relación a todos los predios y ventas fraudulentas que se le imputan a la extitular del IPAE.

En este amparo en revisión, se analizó el hecho que la fiscalía imputó a la extitular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, el delito de peculado, pero precisó hechos que van del año 2011 al 2016, describiendo de manera general hechos en una ley distinta y fuera de tiempo, así como relacionando la compraventa de inmuebles en tiempos distintos, por lo que el juzgador federal precisó la incorrecta situación.

La Fiscalía debió relacionar los tiempos y situaciones para cada predio motivo de la imputación pues algunos no pueden ser juzgados por leyes distintas a las que estaban en ese momento, es decir, no puede ser retroactiva la ley en perjuicio de nadie, por ello, esta situación hará que el juzgador primario (juez de control) vuelva a resolver en el tema, pero con un desglose de acuerdo al tiempo de las compraventas, es decir, donde imperaba la ley Borge.

En materia administrativa y penal se dieron las modificaciones a las leyes durante el lapso 2011 y 2016, por lo que hablar de peculado en momentos distintos, jurídicamente era impropio, lo que produjo el análisis y posiblemente en algunos temas y predios envueltos en estas investigaciones, pudiera operar la prescripción.

Ese resolutivo no significó que Claudia Romanillos haya ganado el juicio completo, sólo era para volver las cosas al juez de primera instancia y se haga la imputación como se debe, falta ver lo que si proceda apegado a derecho, mientras tanto, volverán al momento inicial y esto, es lo que podría afectar a la fiscalía por el hecho de que el AGEPRO se tardó en presentar los elementos para procesar a la exfuncionaria.

Cabe precisar que los datos fueron obtenidos por el portal de transparencia del Poder Judicial de la Federación y en su página 22 de la versión pública del amparo en revisión, publicaron el nombre de la quejosa, por lo que es de advertir el origen informativo de la presente nota periodística.

La ex directora del IPAE es una de las principales ex funcionarias implicadas en el caso de lavado, por más de 900 millones de pesos, en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

Imputa FGR a Claudia Romanillos de haber aprovechado su cargo como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo para vender terrenos a bajo precio.

Los magistrados Olga Estréver y Miguel Sánchez Frías votaron en favor de la concesión de un amparo, el cual dio la libertad de jurisdicción al Juez de Control de Nezahualcóyotl para que libere o niegue su captura.

Como se recordará, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Claudia Romanillos Villanueva de haber empleado el cargo de directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, en su favor, y vender terrenos de alta plusvalía a familiares y allegados de Roberto Borge Angulo a precio de remate.

En su momento, el Cuarto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México canceló la orden de aprehensión girada (en contra de Romanillos Villanueva) en su contra el 30 de mayo de 2017 y ordenó reponer de nueva cuenta el procedimiento. Estimó que no está justificada la razón por la cual debiera ser privada de la libertad para hacerla comparecer ante la Justicia.

Lo anterior debido a que, en las reglas del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, el delito de lavado no amerita prisión preventiva oficiosa, por ello el indiciado puede ser citado a comparecer a una audiencia de imputación.

