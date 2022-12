Ante la denuncia ciudadana por la construcción de cimientos a pie de la playa por el club Mandarinas y la colocación de geomallas o escolleras por el hotel The Reef Cocobay en el lecho marino, la dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) turnará a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) las denuncias.

María de Lourdes Várguez, titular de la Zofemat en el municipio, explicó que en el caso del Club de Playa Mandarina se solicitó detener la obra hasta que presente sus permisos correspondientes además de la Manifestación de Impacto Ambiental.

La funcionaria dijo que a la instalación de las geomallas por el hotel The Reef Cocobay causan grave erosión a las playas, y recordó que no se pueden realizar obras si no se cuenta con las autorizaciones que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Por la colocación de más de 12 geomallas en el lecho marino frente a las orillas de la playa del hotel Reff Cocobay se emitirá la denuncia para que verifique la legal colocación de las estructuras que están causando grave erosión”, manifestó. “La Zofemat notificará a la Profepa con la finalidad de que realice la verificación correspondiente y en caso de tener los permisos con los respectivos resolutivos de impacto ambiental o la extensión podrán continuar la obra, pero de no tenerlos se procederá a la clausura”, expresó. “Podemos actuar y eso implica que suspendan la obra. Deberán de exhibir los documentos que acrediten la construcción de la obra tanto municipales como federales”, abundó.

La funcionaria recalcó que cualquier obra que esté en zona federal tiene que avisar a la Zofemat sin embargo, hay concesionarios que creen que por tener un título de concesión ya pueden hacer lo que quieran, pero no es así, cuando las autoridades de medio ambiente son las encargadas de autorizarlo.